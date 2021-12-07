«Милан» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ливерпуль».
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Романьоли, Томори, Калюлю, Кессье, Тонали, Крунич, Диас, Мессьяс, Ибрагимович.
Запасные: Юнгдаль, Тэтэрушану, Балло-Туре, Флоренци, Габбиа, Бакайоко, Беннасер, Салемакерс, Мальдини.
«Ливерпуль»: Алисон, Цимикас, Филлипс, Конате, Уильямс, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Мане, Ориги, Салах.
Запасные: Дэвис, Келлехер, Александер-Арнольд, Гомес, Матип, Норрис, Робертсон, Брэдли, Диксон-Боннер, Кейта, Фабиньо, Уолтман.
Встречу обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер.
- 7 декабря 2021
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