Комитет РФС по безопасности отметил недоработки ЦСКА на матче РПЛ с «Зенитом»

Сегодня, 7 декабря, прошло заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривались события, произошедшие на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2), сообщается на официальном сайте РФС.



«Массовое использование болельщиками пиротехнических изделий получило крайне негативную оценку, акцентировано внимание на создаваемых подобными действиями рисках для жизни и здоровья зрителей на матчах. Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования. Была доведена позиция МВД России относительно действий органов внутренних дел в рамках реагирования на нарушения общественного порядка.



Комитет сообщает о проведении ряда мероприятий по улучшению координации совместной работы организаторов футбольных матчей и правоохранительных органов, направленных на недопущение повторения подобных инцидентов в дальнейшем. Решение о дисциплинарных санкциях с учётом выводов комитета будет вынесено на заседании КДК 9 декабря», — говорится в заявлении.



Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве, начались массовые задержания.