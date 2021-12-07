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«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы

«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 24-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи. На 71-й минуте нападающий Андре Силва упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 6 минут форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез забил гол и сократил отставание «горожан». На 83-й минуте игры главный арбитр показал красную карточку защитнику английской команды Кайлу Уолкеру, после чего «горожане» остались в меньшинстве.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7) продолжит борьбу в Лиге Европы УЕФА.

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
07 декабря 2021, вторник. 20:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Собослаи – 24'   2:0 А. Силва – 71'   2:1 Марез – 76'
Удаления: нет / Уолкер – 82'
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