«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 24-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи. На 71-й минуте нападающий Андре Силва упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 6 минут форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез забил гол и сократил отставание «горожан». На 83-й минуте игры главный арбитр показал красную карточку защитнику английской команды Кайлу Уолкеру, после чего «горожане» остались в меньшинстве.



«Манчестер Сити» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7) продолжит борьбу в Лиге Европы УЕФА.