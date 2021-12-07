Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал, как однажды за ночь потратил $ 150 тыс.



«Мне слишком рано дали большую зарплату, что привело к снижению требований к себе. И я не боюсь, что это будет в газетах. Мне повысили зарплату с £ 5 тыс. в неделю ($ 6,6 тыс.) до £ 50 тыс. ($ 66 тыс.) Я получал £ 2,5 млн ($ 3,3 млн) в год.



Это в конце 2000-х годов. В то время увеличение моей зарплаты было вполне заслуженным. Но когда я выходил на улицу, то покупал всё, что было, хотелось быть настоящим мужчиной.



Однажды я поехал в Лос-Анджелес и, честно говоря, за одну ночь мы потратили $ 150 тыс.! Просто на то, чтобы выпить и хорошо провести время», — цитирует Ричардса Talksport.



За время своей профессиональной карьеры с 2005 по 2019 год защитник выступал за «Манчестер Сити», «Фиорентину» и «Астон Виллу». С 2006 по 2012 год Ричардс вызывался в сборную Англии.

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