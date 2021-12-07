Почеттино: Месси требуется время в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (4:1).



«Килиан Мбаппе — великий игрок. Все хорошо выступили в этой встрече. Мы счастливы, потому что сделали это. Отличное завершение группового этапа Лиги чемпионов. Все довольны игрой.



Месси требуется время. Я говорил об этом перед игрой: он должен освоиться и работать над собой. Вся команда должна совершенствоваться. Я рад, что Лео и Килиан забили по два гола. Пенальти? Все игроки в этой команде могут исполнить пенальти благодаря своему высокому классу. Они должны решать это между собой, понимая, кто из них наиболее уверен в себе на данный момент. Это то, что они решают сами на поле. Пенальти может бить Месси, Мбаппе, Ди Мария, Маркиньос, Верратти. Каждый из них способен реализовать 11-метровый удар. Это вопрос доверия и ответственности. Считаю, что такие решения помогут игрокам наладить отношения, ценить и уважать друг друга. Но всё требует тяжёлой работы и времени. Семя посажено, бутоны распускаются, и со временем растение вырастет и появятся красивые цветы», — приводит слова Почеттино RMC Sport.