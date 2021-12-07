Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче ЛЧ с «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» (1:2).



«Мы играли лучше во втором тайме, были более агрессивными. Мы играли на победу и не сумели её добиться, так что поздравляю «РБ Лейпциг». В первом тайме нам не хватило ритма, у нас были проблемы с взаимодействием на поле. Соперник был сплочён, мы знали, что это сильный коллектив ещё до группового этапа. К сожалению, нас наказали после нескольких ошибок.

Удаление Кайла Уолкера? Это определённо красная карточка. У Натана Аке есть проблемы со спиной, подробности узнаем завтра. У Фила Фодена в начале встречи были проблемы с лодыжкой, и в качестве меры предосторожности я решил задействовать Рахима на его позиции», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».