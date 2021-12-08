«Реал» — «Интер»: Барелла удалён с поля и пропустит первый матч плей-офф ЛЧ

В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» — «Интер».



На 64-й минуте полузащитник «Интера» Николо Барелла получил красную карточку. Таким образом, игрок пропустит первый матч своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.



Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился полузащитник «Реала» Тони Кроос, ему ассистировал Родриго.



Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Брих. Ему помогают ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Интер».



После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Реал» располагается на 1-м месте в группе D c 12 очками в активе. «Интер» за пять матчей набрал 10 очков, команда находится на втором месте в квартете. Оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.