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«Шахтёр» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»

«Шахтёр» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» принимал «Шериф». Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Шахтёра» Фернандо. В концовке встречи ответный гол забил игрок «Шерифа» Бобан Николов.

«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место и выступил в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10).

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
07 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
1 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Фернандо – 42'   1:1 Николов – 90+3'
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