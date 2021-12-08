«Шахтёр» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» принимал «Шериф». Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Шахтёра» Фернандо. В концовке встречи ответный гол забил игрок «Шерифа» Бобан Николов.

«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место и выступил в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10).