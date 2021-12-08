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«Ливерпуль» переиграл «Милан», «россонери» вылетели из еврокубков

«Ливерпуль» переиграл «Милан», «россонери» вылетели из еврокубков
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В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу – 2:1.

На 29-й минуте отличился защитник «Милана» Фикайо Томори. На 36-й минуте гол в ворота хозяев забил нападающий Мохамед Салах.

На 55-й минуте результативный удар нанёс форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги, результативную передачу сделал Алекс Окслейд-Чемберлен.

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Данни Маккели. Ему помогали ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер.

После шести туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 18 очками в активе. Подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе участие в плей-офф турнира. «Милан» за шесть матчей набрал 4 очка, команда на 4-м месте в группе и больше не сыграет в этом сезоне в еврокубках.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
07 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Томори – 29'   1:1 Салах – 36'   1:2 Ориги – 55'
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