«Ливерпуль» переиграл «Милан», «россонери» вылетели из еврокубков

В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу – 2:1.



На 29-й минуте отличился защитник «Милана» Фикайо Томори. На 36-й минуте гол в ворота хозяев забил нападающий Мохамед Салах.



На 55-й минуте результативный удар нанёс форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги, результативную передачу сделал Алекс Окслейд-Чемберлен.



Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Данни Маккели. Ему помогали ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер.



После шести туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 18 очками в активе. Подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе участие в плей-офф турнира. «Милан» за шесть матчей набрал 4 очка, команда на 4-м месте в группе и больше не сыграет в этом сезоне в еврокубках.