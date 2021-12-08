«Ливерпуль» — первый английский клуб, выигравший все шесть матчей на групповом этапе ЛЧ

«Ливерпуль» стал первым английским клубом, который выиграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой английского клуба со счётом 2:1.

После шести туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» занял первое место в группе, набрав 18 очков. Подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе участие в плей-офф турнира. «Милан» за шесть матчей набрал 4 очка, команда на 4-м месте в группе и больше не сыграет в этом сезоне в еврокубках.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля. Ответные матчи пройдут 8-9 и 15-16 марта.