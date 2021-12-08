Суарес показал фото из раздевалки после выхода «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес показал фото из раздевалки после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» «Атлетико».

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл «Порту» со счётом 3:1.

Отметим, на 13-й Суарес получил травму и был заменён. Вместо него на поле вышел бразильский форвард Матеус. Оказавшись на скамейке запасных, Суарес не смог сдержать слёз.

«Атлетико» набрал 7 очков, занял 2-е место в группе В и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Порту» (5) продолжит выступление в Лиге Европы. Первое место в группе занял «Ливерпуль», который выиграл все шесть матчей на групповой стадии турнира. Замкнул квартет «Милан», который не выступит в еврокубковой весне.