Стали известны 12 участников 1/8 ЛЧ, Панарин принёс победу «Рейнджерс». Главное к утру

Стали известны первые 12 участников плей-офф Лиги чемпионов, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря двум голам и двум голевым передачам принёс победу команде над «Чикаго Блэкхоукс», Австралия, так же, как и США, объявила дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов.
2. Четыре очка Панарина принесли победу «Рейнджерс» над «Чикаго».
3. Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине.
4. Артемий Панарин набрал 500-е очко в НХЛ.
5. «Ливерпуль» переиграл «Милан», «россонери» вылетели из еврокубков.
6. Артемий Панарин вошёл в топ-20 российских бомбардиров за историю НХЛ.
7. «Атлетико» обыграл «Порту» в матче с тремя удалениями и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
8. Игрока «Чикаго» увезли со льда на носилках после жёсткого силового приёма.
9.«Реал» уверенно обыграл «Интер» и занял первое место в группе Лиги чемпионов.
10. Василевский повторил рекорд Флёри по победам в календарном году.
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