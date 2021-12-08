Стали известны 12 участников 1/8 ЛЧ, Панарин принёс победу «Рейнджерс». Главное к утру

Стали известны первые 12 участников плей-офф Лиги чемпионов, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря двум голам и двум голевым передачам принёс победу команде над «Чикаго Блэкхоукс», Австралия, так же, как и США, объявила дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов.

2. Четыре очка Панарина принесли победу «Рейнджерс» над «Чикаго».

3. Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине.

4. Артемий Панарин набрал 500-е очко в НХЛ.

5. «Ливерпуль» переиграл «Милан», «россонери» вылетели из еврокубков.

6. Артемий Панарин вошёл в топ-20 российских бомбардиров за историю НХЛ.

7. «Атлетико» обыграл «Порту» в матче с тремя удалениями и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

8. Игрока «Чикаго» увезли со льда на носилках после жёсткого силового приёма.

9.«Реал» уверенно обыграл «Интер» и занял первое место в группе Лиги чемпионов.

10. Василевский повторил рекорд Флёри по победам в календарном году.