В Парагвае команда стала чемпионом, забив на 99-й и 101-й минутах

Парагвайский клуб «Серро Портеньо» стал чемпионом страны после драматичной развязки в последнем туре.
«Серро Портеньо» устраивала ничья в гостевом матче с «Гуарани», который отставал в таблице на два очка. «Гуарани» же нужна была победа, чтобы взять титул.
«Серро Портеньо» уже с 15-й минуты играл в меньшинстве: полузащитник Алан Бенитес получил прямую красную за грубую игру. «Гуарани» воспользовался численным перевесом и забил два гола — на 36-й и 51-й минутах.
Счёт 2:0 продержался на табло до компенсированного времени. Но затем началась небольшая потасовка, по итогам которой судья удалил вратаря и одного из игроков «Гуарани». Хозяева остались вдевятером, в ворота пришлось встать защитнику. «Серро Портеньо» этим воспользовался: на 99-й и 101-й минутах забил два гола и опередил соперника в таблице на два очка.
«Серро Портеньо» стал чемпионом Парагвая в 34-й раз и сыграет в групповом этапе Кубка Либертадорес.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Tigo Sports.
- 8 декабря 2021
-
10:06
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:21
-
09:01
-
08:30
-
04:57
-
04:09
-
03:52
-
03:11
-
03:00
-
02:29
-
02:12
-
01:26
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:05
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:38
-
23:31
-
23:27
-
23:20
-
23:01