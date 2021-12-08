В Парагвае команда стала чемпионом, забив на 99-й и 101-й минутах

Парагвайский клуб «Серро Портеньо» стал чемпионом страны после драматичной развязки в последнем туре.

«Серро Портеньо» устраивала ничья в гостевом матче с «Гуарани», который отставал в таблице на два очка. «Гуарани» же нужна была победа, чтобы взять титул.

«Серро Портеньо» уже с 15-й минуты играл в меньшинстве: полузащитник Алан Бенитес получил прямую красную за грубую игру. «Гуарани» воспользовался численным перевесом и забил два гола — на 36-й и 51-й минутах.

Счёт 2:0 продержался на табло до компенсированного времени. Но затем началась небольшая потасовка, по итогам которой судья удалил вратаря и одного из игроков «Гуарани». Хозяева остались вдевятером, в ворота пришлось встать защитнику. «Серро Портеньо» этим воспользовался: на 99-й и 101-й минутах забил два гола и опередил соперника в таблице на два очка.

«Серро Портеньо» стал чемпионом Парагвая в 34-й раз и сыграет в групповом этапе Кубка Либертадорес.

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