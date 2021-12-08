Василий Уткин отреагировал на уход из жизни Игоря Гамулы

Известный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.
«Ушёл Гамула. Как же горько. Может быть, кто-то хотел быть больше в футболе, но ни у кого бы не получилось. Он приходил в телевизор без зубов. На кой это было телевизору – вопрос отдельный, но ему было что сказать, и он шёл. Он простаивал как тренер – и брал любую работу. Команду Ромароя тренировал на МКС – потому что чего без дела стоять…
Гамула. Такой близкий, такой родной… Как мы без тебя теперь? Как я приеду в Медведково играть с «Эгриси» и не встречу тебя, мой старший друг, потому что у нас игры соседние – то ли я после вас, то ли твои после нас?..
Ты любой футбол принимал всерьёз. Ты был нашим Шенкли. Это же ровно его афоризм. Шенкли сказал, что футбол — не дело жизни, это гораздо серьёзнее. А Гамула брался за любой футбол, какой видел, и вкладывался по-честному. Шенкли сказал, а Гамула доказал. Покойся с миром. Ты столько наговорил, но кто на тебя обиду держит? Как же грустно, чёрт…» — написал Уткин в своём «телеграме».
- 8 декабря 2021
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