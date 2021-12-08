Симеоне прокомментировал выход «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Порту» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись. Врсалько и Кондогбиа сыграли выше всяких похвал. «Порту» хватало ничьей, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись, но мы показали отличную игру и работали как одно целое», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.
«Атлетико» набрал 7 очков, занял 2-е место в группе В и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Порту» (5) продолжит выступление в Лиге Европы.
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