Симеоне прокомментировал выход «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Порту» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись. Врсалько и Кондогбиа сыграли выше всяких похвал. «Порту» хватало ничьей, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись, но мы показали отличную игру и работали как одно целое», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» набрал 7 очков, занял 2-е место в группе В и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Порту» (5) продолжит выступление в Лиге Европы.