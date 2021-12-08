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«Это шок! Мы знакомы с 16 лет». Виталий Кафанов — об уходе из жизни Игоря Гамулы

«Это шок! Мы знакомы с 16 лет». Виталий Кафанов — об уходе из жизни Игоря Гамулы
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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и наставника клуба Игоря Гамулы.

«Я буквально минуту назад узнал от Миши Осинова. Пока и сам не знаю никаких подробностей. Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом. Мы ровесники, конечно, это шок для меня. В последнее время мы с ним редко пересекались — то на стадионе, то в городе. Про здоровье ничего не говорил», — цитирует Кафанова «Спорт-экспресс».

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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