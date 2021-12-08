«Мои любимые». Криштиану Роналду показал фото с Джорджиной Родригес и детьми

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

«Мои любимые», — подписал снимок Криштиану.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Роналду в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 12 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Сегодня, 8 декабря, подопечные Ральфа Рангника в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют со швейцарским клубом «Янг Бойз».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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