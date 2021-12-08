Матч «Ростов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память об Игоре Гамуле

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Урал» начнётся с минуты молчания в память об Игоре Гамуле, сообщает пресс-служба турнира.



«Бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула скончался 8 декабря в возрасте 61 года. Российская Премьер-Лига искреннее соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича», — говорится в сообщении пресс-службы.



Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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