Байдачный: Гамула — человек-праздник. У него никогда не было плохого настроения

Экс-тренер «Ростова» Анатолий Байдачный отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего игрока и наставника клуба Игоря Гамулы.



«Мы с Игорем были в хороших отношениях. Он играл у меня, был капитаном команды, когда я работал в Херсоне. Потом в «Ростове» работали…

Слов нет, очень жалко, это человек-праздник. Никогда плохого настроения не было. Раньше мы хорошо общались, созванивались. Могу сказать об Игоре только хорошие слова», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.