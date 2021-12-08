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Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы

Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы
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Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти бывшего наставника клуба Игоря Гамулы.

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.

В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой «Спартака». Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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