«Сижу разбитый». Заваров — о смерти Игоря Гамулы

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.



«Приношу соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. Умер очень молодым… Хороший друг и человек. Всегда весёлый. Точно не всё сказал в футболе — особенно в тренерской работе. Мог бы работать и работать.



О кончине мне сообщили друзья. Сижу разбитый, вся семья сидит разбитая. Мы очень хорошо общались… Месяц назад созванивались, ничего не предвещало беды. Вот такая у нас непредсказуемая жизнь», — сказал Заваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Заваров и Гамула были знакомы с ранней молодости. Оба являлись воспитанниками ворошиловградской «Зари». Игорь Гамула и Александр Заваров вместе «служили» в ростовском СКА.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.