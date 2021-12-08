Вратарь «Утрильяса» о том, как отвлёк Черышева перед пенальти: я попросил у него футболку

2 декабря «Валенсия» разгромила «Утрильяс» в матче первого раунда Кубка Испании со счётом 3:0.

При счете 1:0 в пользу «летучих мышей» судья назначил пенальти. Российский полузащитник Денис Черышев подошел к 11-метровой отметке, но вратарь «Утрильяса» Марко Лайнес угадал направление полёта мяча. К счастью для Дениса, отскок получился удобным для одноклубника Юнуса Мусы, который удвоил преимущество.

После матча Лайнес рассказал, что пытался отвлечь Черышева, попросив у него футболку прямо перед ударом.

«Не каждый день удаётся отбить пенальти от Черышева. Возможно, он рассердился, потому что перед ударом я попросил у него футболку, но после игры он мне её не отдал», — приводит слова вратаря El Desmarque.