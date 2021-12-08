Мостовой — о Гамуле: сначала не поверил. Он никого из себя не строил — футбольный Леонов

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего игрока и наставника клуба Игоря Гамулы.



«Я в шоке, сначала пришло сообщение — не поверил. Гамула отличался от многих всегда улыбающимся лицом. Некоторые делают умные лица, думая, что становятся намного умнее. А у Гамулы было самое простое и искреннее лицо. Много наслышан об Игоре Васильевиче, с поколением того времени я тоже играл, дружил.



Один раз я был приглашён Гамулой на его передачу, когда тот работал в Украине. Ездил в Киев, много общались, смеялись, шутили. Пример для многих — надо больше улыбаться, к сожалению, не все готовы к такому. Очень жалко… Ужас.

Гамула никого из себя не строил. Могу сказать, что и как футболист он был хороший. У меня в памяти останется его улыбающееся лицо, немного похожее на великого актёра Леонова. Гамула — футбольный Леонов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.