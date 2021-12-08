Модрич: «Реал» хотел финишировать первым и избежать встречи с более сильными соперниками

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Мадридский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе.

«Я доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше всё равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

Мы очень хорошо справлялись с отбором мяча при контратаках соперника, а когда мяч был у нас, то могли наслаждаться комбинационной игрой и создавать голевые моменты. Именно так был забит потрясающий гол Крооса в первом тайме.

Нам бы хотелось больше владеть мячом, но таков был тренерский план, и мы довольны. В перерыве он сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, прессинговали и дольше удерживали мяч у себя, никуда не торопясь и сохраняя спокойствие», — цитирует Модрича сайт УЕФА.