Модрич: «Реал» хотел финишировать первым и избежать встречи с более сильными соперниками

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Мадридский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе.
«Я доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше всё равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.
Мы очень хорошо справлялись с отбором мяча при контратаках соперника, а когда мяч был у нас, то могли наслаждаться комбинационной игрой и создавать голевые моменты. Именно так был забит потрясающий гол Крооса в первом тайме.
Нам бы хотелось больше владеть мячом, но таков был тренерский план, и мы довольны. В перерыве он сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, прессинговали и дольше удерживали мяч у себя, никуда не торопясь и сохраняя спокойствие», — цитирует Модрича сайт УЕФА.
- 8 декабря 2021
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