Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Слишком рано и очень неожиданно». Максим Калиниченко — о смерти Игоря Гамулы

«Слишком рано и очень неожиданно». Максим Калиниченко — о смерти Игоря Гамулы
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

«Цените каждую минуту жизни, любите её, как любил Василич… Соболезнования родным и близким. Слишком рано и очень неожиданно… Очень часто в последнее время плохих поводов, слишком часто… Светлая память светлому человеку. Покойся с миром, тренер!» — написал Калиниченко в своём «телеграме».

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

Новость по теме
Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021