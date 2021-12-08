«Слишком рано и очень неожиданно». Максим Калиниченко — о смерти Игоря Гамулы

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.



«Цените каждую минуту жизни, любите её, как любил Василич… Соболезнования родным и близким. Слишком рано и очень неожиданно… Очень часто в последнее время плохих поводов, слишком часто… Светлая память светлому человеку. Покойся с миром, тренер!» — написал Калиниченко в своём «телеграме».



Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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