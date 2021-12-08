Черчесов: Гамула был хорошим товарищем, как никто другой мог покритиковать по-дружески

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
«Я с утра это узнал, и до сих пор пребываю в шоке. Новость неприятная, неожиданная. Даже слова сложно подобрать, когда такие вещи происходят. Мы часто переписывались, на сборах постоянно общались. Он был хорошим товарищем, как никто другой мог покритиковать по-дружески, однако все его замечания воспринималась исключительно как пожелания. Всегда отличался хорошим чувством юмора. Знаете, у него было то, чего не было у многих», — цитирует Черчесова РБК.
Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.
- 8 декабря 2021
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