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«Спартак» отправился в Польшу на самолёте, которым управляет Герой России Дамир Юсупов

«Спартак» отправился в Польшу на самолёте, которым управляет Герой России Дамир Юсупов
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Сегодня утром футболисты «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы улететь в Варшаву на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Легией». Самолёт «Уральских авиалиний» пилотирует Герой России и болельщик красно-белых Дамир Юсупов, сообщает пресс-служба клуба.

С командой не полетел нападающий Джордан Ларссон. Форвард продолжает восстанавливаться от повреждения, из-за которого пропустил игру с «Ахматом». Вечером главный тренер «Спартака» Руй Витория и капитан красно-белых Георгий Джикия ответят на вопросы журналистов, а затем состоится предматчевая тренировка.

За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.

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