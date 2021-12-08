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«Крылья Советов» выпустили ретро-календарь на 2022 год, который посвящён юбилею клуба

«Крылья Советов» выпустили ретро-календарь на 2022 год, который посвящён юбилею клуба
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«Крылья Советов» выпустили тематический ретро-календарь на 2022 год, соответствующие фотографии пресс-служба клуба разместила в своём «инстаграме». Футболисты представили, как они могли бы выглядеть в эпоху СССР.

«2022-й год – особенный в жизни каждого болельщика нашей команды! В этом году исполняется 80 лет со дня образования популярной и самобытной команды, получившей название «Крылья Советов». Новый клубный календарь – подарок для каждого любителя футбола.

Символично, что в советские времена футболисты имели профессии, которые мы постарались отразить в этом календаре. Мы представили, как бы выглядели игроки нынешнего состава во времена СССР.

80 лет – полёт нормальный. С юбилеем, «Крылья Советов»!» — говорится в сообщении клуба.

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