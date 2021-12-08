Златко Далич продлил контракт со сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продлил контракт с национальной командой до 2024 года, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.



Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные медали на чемпионате мира — 2018 в России. Также хорватская команда обеспечила себе участие в чемпионате мира – 2022 в Катаре. В решающем матче за первое место в отборочной группе подопечные Далича обыграли сборную России (1:0).



Ранее стало известно, что бывший форвард сборной Хорватии Марио Манджукич начал тренерскую карьеру. 35-летний экс-футболист назначен ассистентом главного тренера национальной команды Златко Далича. В составе сборной Хорватии Манджукич стал вице-чемпионом мира 2018 года.

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