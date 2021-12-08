Канищев — о «Зените»: забейте «Челси» два, пропустите три — все вам только похлопают

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о шансах петербургской команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Челси».
«Хочется увидеть хоть один хороший и красивый матч в исполнении «Зенита», тем более что все задачи уже практически решены. Лучше ситуация не будет, хуже — скорее всего, тоже, потому что клуб уже решил свои турнирные задачи. Важно раскрепоститься, показать результативный и смелый футбол. Надеюсь, что «Челси» приедет не проветриться.
Вся страна была в ужасе от игры с Хорватией, от её содержания и качества. Как можно так настроиться на игру, что ты вообще не идёшь вперёд? Так и «Зенит». Забейте два, пропустите три — все вам только похлопают. Нельзя рассчитывать, что удастся отбиться и не пропустить, что вдруг не залетит, а мы, может быть, заковыряем один гол и добьёмся какого-то результата. Это неправильный подход. Раздражает и разочаровывает трусливая, осторожная и непрофессиональная игра, то, что у футболистов нет смелости», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Сегодня, 8 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
- 8 декабря 2021
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