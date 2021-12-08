Канищев: поражает и удивляет, почему в Лиге чемпионов «Зенит» играет в трусливый футбол

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре клуба в еврокубках.



«Поражает и удивляет, почему «Зенит» в Лиге чемпионов играет в такой трусливый футбол. Ты же так и так проиграешь, какая разница — 0:1 или 3:4? «Спартак» проиграл «Лестеру» 3:4, но забил три, порадовал болельщиков. Когда играешь только от обороны и подпираешь задом свои ворота, не имея никакой контригры… Это расстраивает.



Дело не только в смелости, многое также зависит от индивидуального мастерства футболистов. Уровень футболистов «Зенита» не позволяет показывать смелый и открытый футбол на уровне Лиги чемпионов. О том же Малкоме только разговоры, а показывает он себя, играя с командами очень низкого уровня. Да, он из «Барселоны», но пришёл в «Зенит» не из основного состава, а с глубокой лавки. У него есть данные, но их недостаточно. Игроки создают на поле коллектив, единицу, которая оказывает сопротивление. Каждый игрок по отдельности выглядит ничего, но как команда «Зенит» — это небоеспособная единица на уровне Лиги чемпионов», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Сегодня, 8 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.