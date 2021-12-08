«Ждём победы и прямого выхода в плей-офф». Д. Комбаров — о «Спартаке» перед «Легией»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы с «Легией».



«Думаю, «Спартак» будет играть осторожно. Матч с «Легией» пропускают сразу несколько лидеров: Соболев, Ларссон… Команда будет действовать рассудительно, с мыслями, что самое главное — не пропустить. Каждый необязательный гол может обернуться обидным поражением.



«Легия» — хороший соперник. Нынешний розыгрыш Лиги Европы показывает, что они могут соперничать с любым клубом. Что касается игры поляков, они будут надеяться на быстрые контратаки, выбегания вперёд и реализацию своего момента.



В команде все и всё прекрасно понимают. Будем все вместе болеть за «Спартак». Ждём победы и прямого выхода в плей-офф», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.

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