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Каррера дал совет «Спартаку» перед решающим матчем с «Легией»

Каррера дал совет «Спартаку» перед решающим матчем с «Легией»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы с «Легией».

«У Спартака» большие шансы победить «Легию» и выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда доказала, что может играть со своими соперниками по группе наравне.

В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, «Спартак» играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.

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