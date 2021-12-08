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Шкриньяр: «Интер» не воспользовался моментами. В игре с «Реалом» за это следует расплата

Шкриньяр: «Интер» не воспользовался моментами. В игре с «Реалом» за это следует расплата
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал результат матча с «Реалом» (0:2) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Выдалась тяжёлая игра, но мы осознавали, что так оно и будет. Создав пару моментов, мы не смогли ими воспользоваться, а в игре с такими командами за это следует расплата. Нам необходимо больше хладнокровия, особенно в первые полчаса игры. Соперничая с такими командами, необходимо использовать свой шанс и забивать», — цитирует словака сайт УЕФА.

По итогам шести туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Реал» расположился на первом месте в группе D c 15 очками в активе. «Интер» за шесть матчей набрал 10 очков, команда финишировала в квартете второй. Оба клуба вышли в плей-офф турнира.

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