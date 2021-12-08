Вице-губернатор Петербурга рассказал, сколько денег город выделил на проведение финала ЛЧ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о затратах на проведение финала Лиги чемпионов-2021/2022, который пройдёт в городе в следующем году.

«На финал Лиги чемпионов Питером выделено 288 миллионов рублей. Сумма может меняться, надо многое обсуждать, доводить до конца все планы. Время у нас ещё есть.



Готовимся к финалу с расчётом на 100% заполняемость. Если ситуация позволит, то так оно будет. Если нет, то будем спускаться в этой процентовке», — передаёт слова Пиотровского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Сопоставимая сумма выделяется и из федерального бюджета. Будет отдельный закон по организации финала, который скоро попадёт в Госдуму — в том числе там будет и Fan ID, он станет подспорьем для попадания в страну.

Билеты появятся в продаже в марте. Нюансы билетной программы узнаем позже. Значительная квота билетов будет для болельщиков двух финалистов», — добавил гендиректор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ Алексей Сорокин.