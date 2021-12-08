Россия U17 сыграет с Сербией, Кипром и Гибралтаром в квалификации к чемпионату Европы-2023

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2023 среди юношеских сборных U17. Соперниками сборной России (игроки 2006 г.р.) стали команды Сербии, Кипра и Гибралтара, сообщает пресс-служба РФС.



Отборочный раунд ЧЕ-2023 U17 (игроки 2006 г.р.)



Состав групп



Группа 1. Португалия, Словения, Фарерские острова, Казахстан.



Группа 2. Босния и Герцеговина, Украина, Азербайджан, Лихтенштейн.



Группа 3. Англия, Израиль, Грузия, Литва.



Группа 4. Шотландия, Чехия, Северная Ирландия, Мальта.



Группа 5. Австрия, Польша, Черногория, Андорра.



Группа 6. Бельгия, Дания, Румыния, Эстония.



Группа 7. Швеция, Хорватия, Уэльс, Албания.



Группа 8. Италия, Греция, Финляндия, Косово.



Группа 9. Франция, Исландия, Северная Македония, Люксембург.



Группа 10. Ирландия, Норвегия, Белоруссия, Армения.



Группа 11. Сербия, Россия, Кипр, Гибралтар.



Группа 12. Германия, Словакия, Латвия, Молдавия.



Группа 13. Турция, Швейцария, Болгария, Сан-Марино.



Мини-турнир отборочного раунда Евро-2023 с участием сборной России пройдет на Кипре с 1 по 7 ноября. Даты игровых дней: 1, 4 и 7 ноября.



В элитный раунд пройдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места, с лучшими показателями в матчах против первой и второй сборных квартета. Нидерланды и Испания — лидеры рейтинга УЕФА — получили прямые путевки в следующий раунд.



Финальный турнир чемпионата Европы-2023 U17 пройдет в Венгрии в мае 2023 года. В нем примут участие 16 команд, страна-хозяйка получила прямую путевку.

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