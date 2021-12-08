Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юношеская сборная России U19 узнала соперников по элитному раунду чемпионата Европы — 2022

Юношеская сборная России U19 узнала соперников по элитному раунду чемпионата Европы — 2022
Комментарии

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго отборочного раунда чемпионата Европы — 2022 среди юношеских сборных U19. В Элитном раунде сборная России сыграет с Данией, Испанией и Австрией, сообщает пресс-служба РФС.

Элитный раунд ЧЕ-2022 U19 (игроки 2003 г.р.)

Состав отборочных групп

Группа 1. Турция, Венгрия, Израиль, Шотландия.

Группа 2. Франция, Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция.

Группа 3. Португалия, Англия, Ирландия, Армения.

Группа 4. Хорватия, Грузия, Румыния, Исландия.

Группа 5. Италия, Бельгия, Финляндия, Германия.

Группа 6. Нидерланды, Украина, Норвегия, Сербия.

Группа 7. Россия, Дания, Испания, Австрия.

Матчи Элитного раунда пройдут в марте 2022 года. Какие страны примут мини-турниры, будет сообщено позднее.

На Евро пройдут только лучшие команды каждой из групп. Чемпионат Европы U19 пройдёт в Словакии с 20 июля по 2 августа. Страна-хозяйка получила прямую путёвку в финальный турнир.

Новость по теме
Россия U17 сыграет с Сербией, Кипром и Гибралтаром в квалификации к чемпионату Европы-2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021