Червиченко: с Виторией уже все простились, а «Спартак» обыграет «Легию» и пройдёт дальше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Легией» (9 декабря) в Лиге Европы.



«Спартак» остаётся верен себе: когда ничего не предвещает положительного результата, он его получает. Мне кажется, ничью красно-белые завтра точно удержат, а может, даже и победят. В чемпионате Польши «Легия» находится внизу турнирной таблицы, но отсутствие Соболева осложняет задачу. «Спартаку» может не хватить человека в нападении.



Получается, что на матч с «Легией» в атаке «Спартака» остаются только Мозес и Промес, которые должны будут забивать. У Промеса хватает ресурса, чтобы играть один матч из трёх. Если учесть, что Квинси забил победный мяч «Ахмату», то теперь он должен выбыть на пару матчей до возобновления сезона. На поле присутствовать будет, а будет ли играть хорошо — вопрос. Возможны разные варианты событий, но мне интуитивно видится, что у «Спартака» всё сложится.



Все уже простились и расстались с Виторией, а он перевернёт ситуацию от противного. Все твердят, что Руя надо убирать, а «Спартак» обыграет «Легию» и пройдёт дальше в плей-офф Лиги Европы. С теми игроками, которые достались Витории в этом сезоне, результат не такой уж и трагический — всё могло быть и хуже. Нет никакой гарантии, что придёт новый человек и с ходу начнёт побеждать. Придёт какой-то помощник, пройдёт три-четыре матча, в которых ничего не изменится, уже и Витория станет героем. Всё как всегда весело: запасаемся попкорном и готовимся смеяться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.