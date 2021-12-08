Малафеев: «Зенит» будет играть с «Челси» всеми силами, чтобы победить и показать уровень

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».



«В России еврокубковые матчи, даже невзирая на результат, всегда ценятся выше. Это имидж, репутация клуба, да и у игроков есть возможность показать себя. Каждый мечтает играть в Лиге чемпионов, тем более такие матчи. «Челси» хоть и будет бороться за первое место, но, наверное, выпустит смешанный состав. Уверен, «Зенит» будет играть в полной боевой готовности: все сильнейшие выйдут на поле.



Понятно, что чемпионат важен… Но такие матчи не у каждого в жизни могут произойти. Нет такого, чтобы сохранить силы на внутренний чемпионат. Играть против сильных клубов — мечта каждого игрока. В таком случае ты и сам будешь становиться сильнее. «Зенит» будет играть всеми возможными силами, чтобы победить и показать свой уровень», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 8 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.