Тедеско готов возглавить «РБ Лейпциг». Стороны согласовывают детали контракта

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско в ближайшее время станет наставником «РБ Лейпциг», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, стороны близки к достижению соглашения. Тедеско готов заключить контракт, стороны обговаривают детали. Ожидается, что контракт Тедеско с немецким клубом будет рассчитан до 2024 года. Ранее пост главного тренера «РБ Лейпциг» покинул Джесси Марш.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.