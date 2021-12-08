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Пеле вновь госпитализирован

Пеле вновь госпитализирован
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Бывший бразильский футболист «Сантоса» Пеле вновь был госпитализирован. Об этом сообщает Reuters.

Недавно источник сообщил, что Пеле находится в больнице Сан-Паулу, добавив, что игрок находится в стабильном состоянии и должен быть выписан в ближайшие несколько дней.

Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

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