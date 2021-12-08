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Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон приступил к занятиям в общей группе

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон приступил к занятиям в общей группе
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Исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон вернулся в общую группу команды перед матчем 18-го тура РПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

«Чувствую себя хорошо. Счастлив, что вернулся к тренировкам, и теперь нагружаю себя наравне со всеми. Ребятам остался в этом году один матч, я же надеюсь сыграть уже в следующем феврале со «Спартаком». Уже сейчас начинаю думать об этом, дерби — хорошая цель, чтобы двигаться вперёд.

У нас нет права на ошибку, потому что до этого мы уже не раз теряли очки. Будет нелегко, нам нужна победа, чтобы продолжать биться за высокие места. Каждый раз мы должны стараться быть в таблице выше, чем в предыдущем туре. Сейчас много работаем на тренировках, чтобы подойти к игре в оптимальной форме», — цитирует игрока официальный сайт армейцев.

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