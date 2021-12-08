Агент Рюдигера договорился с «Реалом» об условиях перехода игрока

Немецкий защитник Антонио Рюдигер близок к уходу из «Челси». Об этом сообщает The Independent.



По информации источника, фаворитом в борьбе за подписание немца, который станет свободным агентом следующим летом, является «Реал». Брат и агент Рюдигера Сар Сенеси несколько недель назад обсудил со «сливочными» условия контракта игрока и достиг неформального соглашения с «Реалом».



На прошлой неделе Сенеси встретился с представителями «Баварии», которые также заинтересованы в услугах 28-летнего игрока. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» также проявили интерес к Рюдигеру, но немецкий игрок предпочёл бы перейти в клуб из другой страны. Синие сделали защитнику предложение о продлении контракта, но его не устроила зарплата.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:

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