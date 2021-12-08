Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Рюдигера договорился с «Реалом» об условиях перехода игрока

Агент Рюдигера договорился с «Реалом» об условиях перехода игрока
Комментарии

Немецкий защитник Антонио Рюдигер близок к уходу из «Челси». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, фаворитом в борьбе за подписание немца, который станет свободным агентом следующим летом, является «Реал». Брат и агент Рюдигера Сар Сенеси несколько недель назад обсудил со «сливочными» условия контракта игрока и достиг неформального соглашения с «Реалом».

На прошлой неделе Сенеси встретился с представителями «Баварии», которые также заинтересованы в услугах 28-летнего игрока. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» также проявили интерес к Рюдигеру, но немецкий игрок предпочёл бы перейти в клуб из другой страны. Синие сделали защитнику предложение о продлении контракта, но его не устроила зарплата.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Ювентус» может отдать Артура в аренду. Он сыграл 166 минут в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021