Чидера Эджуке: в матче с тульским «Арсеналом» у ЦСКА нет права на ошибку

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о результативной передаче на хавбека Эмиля Бохинена в матче 17-го тура чемпионата с «Крыльями Советов» (1:0), а также поделился ожиданиями от встречи следующего тура с тульским «Арсеналом».



«В Самаре шла непростая игра на встречных курсах, и я очень рад, что своими действиями помог команде. Мне удалось правильно оценить ситуацию, совершить неожиданный проход, и Эмиль отлично замкнул пас. Думаю, в тот момент все были счастливы.



В матче с «Арсеналом» у нас нет права на ошибку, потому что до этого мы уже не раз теряли очки. Будет нелегко, нам нужна победа, чтобы продолжать биться за высокие места. Каждый раз мы должны стараться быть в таблице выше, чем в предыдущем туре. Сейчас много работаем на тренировках, чтобы подойти к игре в оптимальной форме. Болельщики всегда ждут яркой игры, но самое главное — чтобы это пошло на пользу команде», — приводит слова Эджуке пресс-служба ЦСКА.



Матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» состоится 11 декабря.

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