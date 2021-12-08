«Бавария» — «Барселона»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
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Сегодня, 8 декабря, состоится матч между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, выиграв все игры. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко.
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