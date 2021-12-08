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Салах рассказал о реакции в «Ливерпуле» на его заражение коронавирусом на свадьбе брата

Салах рассказал о реакции в «Ливерпуле» на его заражение коронавирусом на свадьбе брата
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, как в «Ливерпуле» отреагировали на его заражение коронавирусной инфекцией на свадьбе брата осенью прошлого года.

«В «Ливерпуле» моё заражение коронавирусом не было проблемой, но они не оставили без внимания то, что заразился на свадьбе. Но это же свадьба моего брата, а он не женится каждый день. Надеюсь, он не собирается жениться каждый день. Но дальше этого дело не пошло. Я не могу рассказывать о том, что говорилось в раздевалке, но катастрофы не было.

Что касается вакцины, о ней говорят врачи, которые годами работали и изучали медицину. Если я скажу, что они ошибаются, то буду как любой парень с улицы, который говорит: «Лучше бы сделал другую передачу, а не эту». О необходимости вакцинации говорят врачи и Всемирная организация здравоохранения, поэтому мы должны следовать их рекомендациям. Такова моя точка зрения», — приводит слова Салаха MBC.

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