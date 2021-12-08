Сампаоли: матч с «Локомотивом» решающий для «Марселя». Мы должны привыкать к победам

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с московским «Локомотивом».



«Матч с «Локомотивом» решающий для нас. В нём определится, сможем ли мы продолжить наше путешествие в еврокубках. Мне не очень-то хочется использовать эту встречу для экспериментов. «Марселю» и болельщикам этого клуба нужны трофеи. Мы находимся на пути возвращения любви болельщиков. Мы играем для публики, для людей. Необходимо привыкать к победам», — приводит слова Сампаоли L'Equipe.



Матч группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало встречи — в 23:00 мск. «Марсель» набрал 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е. «Локомотив» (2) — на 4-м месте.