Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: надеюсь, у «Спартака» всё получится в игре с «Легией». Команда в хорошем состоянии

Джикия: надеюсь, у «Спартака» всё получится в игре с «Легией». Команда в хорошем состоянии
Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о состоянии команды в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией».

«Команда приехала в хорошем состоянии и настроении. Понятно, что есть некоторые проблемы с травмами и перебором карточек. Что касается «Легии» и того, что происходит в Варшаве, — это их личное дело. Надеюсь, завтра у нас всё получится.

Отсутствие основных нападающих? У нас есть Мелкадзе, который восстановился после травмы. Думаю, завтра он готов сыграть. Понятное дело, решать тренеру. Но нападающий у нас есть», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021