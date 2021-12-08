Джикия: надеюсь, у «Спартака» всё получится в игре с «Легией». Команда в хорошем состоянии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о состоянии команды в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией».
«Команда приехала в хорошем состоянии и настроении. Понятно, что есть некоторые проблемы с травмами и перебором карточек. Что касается «Легии» и того, что происходит в Варшаве, — это их личное дело. Надеюсь, завтра у нас всё получится.
Отсутствие основных нападающих? У нас есть Мелкадзе, который восстановился после травмы. Думаю, завтра он готов сыграть. Понятное дело, решать тренеру. Но нападающий у нас есть», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.
- 8 декабря 2021
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