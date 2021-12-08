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Ковалевски считает, что Витория не подходит «Спартаку»

Ковалевски считает, что Витория не подходит «Спартаку»
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о главном тренере московского клуба Руе Витории.

«Заслужил ли Витория увольнение? Пусть это решает Федун. Я неоднократно высказывался о ситуации, но при этом не оценивал Виторию как тренера, его качества. Но есть клубы, для которых нужен тренер с определённым амплуа. Мне со стороны показалось, что профиль тренера Витории не до конца подходит «Спартаку». Тем более мы видели специалистов, которые были до португальца и при этом добивались успеха — это были другие личности. Это не упрёк Витории. Он закончит работу в «Спартаке», затем с новым опытом пойдёт успешно работать в другом клубе. Это не говорит о его тренерских качествах — исключительно ментальный профиль», — передаёт слова Ковалевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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