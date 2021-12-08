Мбаппе назвал Месси лучшим игроком мира

Нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал игру своего партнёра по «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
«С Лионелем Месси легко играть. Это лучший игрок мира. Всего несколько дней назад он получил «Золотой мяч». В матче с «Брюгге» Месси забил дважды, он счастлив. Надеюсь, Лионель поможет нам в будущем», – сказал Мбаппе после матча с «Брюгге» (4:1).
Напомним, «Золотой мяч» по итогам этого года выиграл Лионель Месси, а Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Лионель сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».
Этот приз стал для Месси седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — Криштиану Роналду — 5 наград.
- 8 декабря 2021
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